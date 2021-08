Autoridades de saúde do México aprovaram a vacina contra a covid-19 da farmacêutica americana Moderna - AFP

Autoridades de saúde do México aprovaram a vacina contra a covid-19 da farmacêutica americana ModernaAFP

Publicado 18/08/2021 16:54

México - As autoridades de saúde do México aprovaram a vacina contra a covid-19 da farmacêutica americana Moderna e, nos próximos dias, esperam a chegada de 3,5 milhões de doses, informaram oficialmente nesta quarta-feira, 18.

A Comissão Federal para a Proteção contra Riscos Sanitários (Cofepris), o órgão regulador de medicamentos no país norte-americano, anunciou em um comunicado que foi "determinada procedente a autorização para uso de emergência da vacina Moderna".

O México já aprovou outras sete vacinas: as da Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, CanSino, Sputnik V, Sinovac, Covaxin e Jennsen.

Segundo as autoridades sanitárias, nos próximos dias chegarão ao México 3,5 milhões de doses da Moderna, além de até cinco milhões da AstraZeneca doadas pelos Estados Unidos.

O México, com 126 milhões de habitantes, começou a aplicar as imunizações contra a covid-19 em dezembro. Até o momento, são 54,8 milhões as pessoas que foram vacinadas, 29,2 milhões delas com duas doses.