Sete afegãos morrem esmagados tentando chegar ao aeroporto, diz Ministério - Reprodução/Instagram

Publicado 22/08/2021 08:44

Sete sete pessoas morreram esmagadas ao tentar chegar ao aeroporto de Cabul, no Afeganistão, informou o Ministério da Defesa britânico neste domingo (22), segundo a Rádio França Internacional. A pasta tem feito pressão para que o prazo para a retirada das tropas dos EUA do país seja adiado para que mais pessoas possam ser evacuadas.

"Nossos mais sinceros votos às famílias dos sete civis afegãos que infelizmente morreram no meio da multidão em Cabul", disse um porta-voz do Ministério. "As condições no terreno continuam extremamente difíceis, mas estamos fazendo tudo para lidar com a situação da forma mais segura e protegida possível", completou, em comunicado.

Ao jornal Mail on Sunday, o ministro britânico Ben Wallace disse que é praticamente impossível tirar todos do país, já que o prazo para que as tropas americanas sejam retiradas é 31 de agosto. "Se a programação americana for mantida, não temos tempo a perder evacuando a maioria das pessoas que estão esperando", disse Wallace.

"Talvez os americanos tenham permissão para ficar mais tempo e terão todo o nosso apoio se o fizerem", acrescentou o ministro. O Reino Unido retirou quase 4 mil pessoas do Afeganistão desde 13 de agosto, de acordo com o Departamento de Defesa.

Segundo disse Wallace ao jornal, centros de processamento de pedidos de evacuação devem ser instalados na região, mas fora do Afeganistão, para afegãos que o Reino Unido tem "a obrigação de trazer de volta a este país".