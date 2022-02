Entregadores têm sido desafiados a dançar no momento das entregas - Reprodução/ Redes sociais

Publicado 14/02/2022 22:13 | Atualizado 15/02/2022 17:32

Usuários da rede social de vídeos, TikTok, vêm recebendo críticas de internautas após fazerem entregadores dançar para que deem a eles notas boas nas plataformas que trabalham. Caso o entregador se negue, pode receber avaliações ruins e correr o risco de perder o emprego

Em uma publicação do portal DW Brasil, onde questionavam se os, chamados, Tiktokers estavam passando dos limites, diversas pessoas deixaram suas críticas ao que segundo eles era constrangimento. No vídeo, é possível ver alguns entregadores dançando, enquanto outros se negam.

TikTokers passaram do limite? Usuários exigem que entregadores dancem ao fazer entregas para postarem nas redes sociais. Caso o entregador se negue, pode receber avaliações ruins e correr o risco de perder o emprego. @dw_business pic.twitter.com/53QyfFWeFX — DW Brasil (@dw_brasil) February 14, 2022

"Amazon e TikTok DEVERIAM fazer uma campanha juntos... para eliminar esse tipo de constrangimento... muita palhaçada desse turminha sem noção... um Block da conta já resolve", escreveu uma internauta.

Amazon e TikTok DEVERIAM fazer uma campanha juntos... para eliminar esse tipo de constrangimento... muita palhaçada desse turminha sem noção... um Block da conta já resolve. — S.Barros (@sandro119) February 14, 2022

Segundo a publicação, essa é a mais nova tendência do tiktok, e enquanto alguns entregadores aceitam o "desafio", outros não aceitam e acabam sendo prejudicados com uma má avaliação no aplicativo.