Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky - AFP

Publicado 24/02/2022 09:14 | Atualizado 24/02/2022 10:46

Kiev - O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, comparou a invasão da Rússia a seu país com as ações da "Alemanha nazista" durante a Segunda Guerra Mundial. "A Rússia atacou a Ucrânia de uma forma covarde e suicida, como Alemanha nazista fez durante a Segunda Guerra Mundial", declarou o presidente ucraniano durante um discurso transmitido no Facebook.



Ele solicitou que cidadãos russos "saiam" às ruas para "protestar contra a guerra". Zelenski também pediu aos ucranianos para se unirem às unidades de defesa territorial. "Aqueles que têm experiência em combates e são aptos para se unir à defesa da Ucrânia devem se apresentar nos centros de recrutamento do ministério do Interior", continuou.

O presidente ucraniano prometeu distribuir armas a todos que quiserem. Além disso, ele pediu doações de sangue aos militares feridos. "Os militares estão engajados em uma luta pesada combatendo ataques em Donbas, no Norte, no Leste e no Sul. O inimigo teve várias baixas e elas serão maiores", afirmou Zelensky.

"Nós temos armas defensivas para defender nossa soberania", disse Zelensky, acrescentando que "cada cidadão deverá decidir o futuro de nosso povo".

Ele declarou, ainda, que o país cortou relações diplomáticas com a Rússia. "A Ucrânia está se defendendo e não deve perder sua liberdade. O direito de defender nossas vidas é nosso maior valor", disse.



O presidente russo Vladimir Putin lançou uma invasão na Ucrânia nesta quinta-feira, com ataques aéreos e a entrada de forças terrestres a partir de vários pontos do país.



*Com informações da AFP