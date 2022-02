Uma escola na cidade de Pesk, região de Donetsk, foi totalmente destruída após ataque aéreos - AFP

Publicado 24/02/2022 12:54

fotogaleria Kiev - Com o início do ataque militar em grande Rússia sobre o território da Ucrânia, o resultado da invasão na madrugada desta quinta-feira - por ar, terra e mar - já reflete no cenário de destruição em diversas cidades ucranianas. Segundo as agências de notícias, milhares de pessoas foram fatalmente vitimadas após os bombardeios aéreos, como na região de Chuguiv.

Uma série de imagens com veículos militares russos cruzando as fronteiras da Ucrânia, pelo norte, do sul, do leste e do oeste do país, circulam pelo mundo e aumento o temor do aumento do conflito. O saldo dos estragos causados pelo ataques de mísseis e de pessoas feridas ou mortas ainda é incalculável.

Após meses de tensão, a Rússia ignorou os apelos de líderes ocidentais e da própria Nação das Nações Unidas. Ao abandonar a diplomacia, o presidente Vladimir Putin avalizou a ofensiva militar. Há relatos de explosões nas proximidades das principais cidades espalhadas pelo país. E Putin não sinaliza com um possível recuo, apesar da ameaça de mais sanções por parte do Ocidente.