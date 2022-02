Após invadirem a fronteira da Ucrânia com Belarus, tropas russos se encaminham para a região de Chernobyl - AFP

Após invadirem a fronteira da Ucrânia com Belarus, tropas russos se encaminham para a região de ChernobylAFP

Publicado 24/02/2022 13:16

Kiev - Após registro da invasão de tropas russas numa região próxima à antiga usina nuclear de Chernobyl, próximo da fronteira da Ucrânia com a Bielorrússia, o presidente Volodymyr Zelenskiy, via redes sociais, disse que forças ucranianas estão lutando com a própria vida para defender o território.



"As forças de ocupação russas estão tentando tomar Chernobyl. Nossos defensores estão sacrificando suas vidas para que a tragédia de 1986 não se repita", tuitou Zelensky, em referência ao acidente marcado pela explosão de um reator 4 da usina nuclear que lançou material radioativo na atmosfera e matou milhares de pessoas. Após o início da invasão na madrugada desta quinta-feira, registros indicam que

As forças militares russas chegaram à região após invadirem o território ucraniano na fronteira com Belarus. Após o início da invasão na madrugada desta quinta-feira, registros indicam que a cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, já estaria sob o controle russo.