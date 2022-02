Joe Biden - AFP

Publicado 24/02/2022 16:47 | Atualizado 24/02/2022 17:37

Washington - O presidente americano, Joe Biden, anunciou nesta quinta-feira (24) sanções econômicas e restrições de exportação à Rússia em resposta à sua invasão da Ucrânia. Serão sancionados outros quatro bancos russos e mais da metade das importações tecnológicas da Rússia serão suprimidas, afirmou Biden em discurso na Casa Branca.



"Isto imporá um custo elevado à economia russa, tanto de imediato quanto a longo prazo", advertiu.



Biden afirmou, ainda, que tirar a Rússia da rede interbancária Swift continuava sendo "uma opção", mas que "atualmente não é (uma) posição" compartilhada pelos europeus e assegurou que as outras sanções financeiras anunciadas teriam "tanto ou mais impacto" do que esta medida solicitada pela Ucrânia.

Nesta quinta-feira (23), tropas russas atacaram a Ucrânia. Essa é a maior operação militar dentro de um país europeu desde a Segunda Guerra Mundial. A invasão russa começou nesta madrugada, com ataques aéreos em todo o país, incluindo a capital Kiev, e a entrada de forças terrestres ao norte, leste e sul, provocando dezenas de mortos, segundo as autoridades da Ucrânia. A ofensiva provocou clamor internacional, com reuniões de emergência previstas em vários países.