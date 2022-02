Mulher estava com a filha quando sofreu acidente - Reprodução de vídeo

Publicado 24/02/2022 13:38 | Atualizado 24/02/2022 13:42

Rio - Uma mulher morreu esmagada na frente da própria filha após tentar levantar uma barra de ferro de cerca de 180 quilos em uma academia na Cidade do México, capital mexicana, na última segunda-feira. De acordo com informações do tabloide britânico The Mirror, o caso aconteceu na academia Gym Fitness Sport, no bairro de Peralvillo.

O acidente foi captado por imagens do circuito interno das câmeras de segurança do estabelecimento. No vídeo é possível ver que a mulher perde o equilíbrio após levantar a barra e cai. Algumas pessoas tentam socorrê-la, mas ela já parece estar inconsciente. A filha da vítima vê toda a cena e fica sem reação.

Segundo o The Mirror, a menina está sob acompanhamento psicológico. Uma investigação foi aberta para apurar as condições da academia.