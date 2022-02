A Rússia iniciou, na madrugada desta quinta-feira (24), uma invasão da Ucrânia - AFP

Publicado 24/02/2022 09:33

Kiev - As forças russas entraram na região do norte de Kiev a partir de Belarus para executar um ataque com mísseis Grad contra alvos militares, afirmaram os guardas de fronteira ucranianos nesta quinta-feira (24).