Soldado ucraniano - AFP

Publicado 25/02/2022 12:56 | Atualizado 25/02/2022 13:54

Kiev - Resistindo aos ataques dos militares russos para a ocupação da Ilha de Cobra, no Mar Negro, militares ucranianos disseram a um oficial a bordo da marinha inimiga "vão se f..." antes de serem bombardeados. Veja o momento com tradução em inglês:

I can't believe that this is real life pic.twitter.com/DGtDR9IASy — Volodymyr Zelenskyy Stan (@OneNationCon) February 24, 2022

Segundo o governo ucraniano, os 13 soldados morreram no local. A Ilha de Cobra é uma ilha ucraniana localizada a 300 km da Crimeia, região anexada pela Rússia em 2014.

O presidente da Ucrânia Volodymyr Zelenskiy anunciou que irá condecorar os combatentes com a ordem de heróis da Ucrânia. "Todos os oficiais da fronteira morreram heroicamente, mas não desistiram", disse.

O áudio do diálogo do oficial da marinha russa com os ucranianos foi publicado por diversos veículos de mídia, como The Guardian, CNN e pelo portal de notícias ucraniano Ukrayinska Pravda.

Entenda o conflito

O conflito na Ucrânia pela Rússia teve início nesta quinta-feira, 24, após o presidente russo Vladimir Putin autorizar a entrada de tropas militares no país do leste europeu. A invasão culminou em ataques por ar, mar e terra, com diversas cidades bombardeadas, inclusive a capital Kiev, que já deixou mais de 130 mortos e mais de 300 feridos. Essa é a maior operação militar dentro de um país europeu desde a Segunda Guerra Mundial.

A ofensiva provocou clamor internacional, com reuniões de emergência previstas em vários países, e pronunciamentos de diversos líderes espalhados pelo mundo condenando o ataque russo à Ucrânia. Em razão da invasão, países como Estados Unidos, Reino Unido e o bloco da União Europeia anunciaram sanções econômicas contra a Rússia.