Mãe escreve dados pessoais nas costas da filha de dois anos por medo de perder a garota no conflito - Reprodução/Instagram

Publicado 05/04/2022 14:34 | Atualizado 05/04/2022 14:41

Kiev, Ucrânia - Em meio à invasão russa na Ucrânia, a artista ucraniana Aleksandra Makoviy escreveu à caneta informações de contato nas costas da filha de dois anos por medo de perder a menina durante a fuga. As duas moravam em Kiev, na capital ucraniana.

"Assinei com as mãos tremendo muito. Pensava no caso de algo acontecer conosco e alguém buscar por sobreviventes. Ou ainda que ela poderia se perder, o que, na minha lógica, só aconteceria se eu também fosse vítima de algo", compartilhou Aleksandra em uma publicação no Instagram na sexta-feira.

A artista também escreveu um bilhete com informações da menina, o contato dos avós e o endereço da família, que mora em Kiev. O papel foi guardado no bolso da roupa que a garota usava.

"Dói ver a galeria de fotos. Há ali uma vida tão maravilhosa que tivemos. Ainda não consigo tirar do bolso do macacão esse papel embaralhado. Embora estejamos agora num local seguro", desabafou a artista.

Aleksandra e a filha conseguiram deixar a Ucrânia sem que as informações precisassem ser usadas. Agora, as duas estão abrigadas no sul da França, para onde foram depois de cruzar a fronteira com a Polônia.

“Quero informar que Vira (filha) e eu estamos absolutamente seguras. Fomos para o exterior e estamos no sul da França. Fomos recebidas por voluntários, recebemos moradia e fomos totalmente atendidas”, escreveu a artista em uma publicação na internet, espaço em que tem recebido várias mensagens de apoio e ofertas de ajuda.

Nas publicações de Aleksandra, no entanto, não há informações sobre o seu marido, o escultor Vitaliy Makoviy. Pelas regras ucranianas, todos os homens com idade entre 18 e 60 anos estão proibidos de deixar o país durante a guerra.