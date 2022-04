Primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Boris Johnson, anuncia ajuda militar de 100 milhões de libras em mísseis para a Ucrânia - JEFF J MITCHELL/AFP

Publicado 16/04/2022 14:20

O governa da Rússia divulgou neste sábado, 16, uma medida proibindo a entrada do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e de altos funcionários do governo britânico no país. O ato em questão é uma resposta as sanções impostas pelo país europeu por conta da guerra na Ucrânia, inciada em 24 de fevereiro. Em nota, Moscou afirmou que Londres está "estrangulando a economia doméstica" ao fazer campanha para isolar o país internacionalmente.

"As ações russofóbicas das autoridades britânicas, cuja principal tarefa é incitar uma atitude negativa em relação ao nosso país, cercear os laços bilaterais em quase todas as áreas, é prejudicial ao bem-estar e aos interesses dos habitantes da própria Grã-Bretanha. Quaisquer ataques de sanções inevitavelmente atingirão seus iniciadores e receberão uma rejeição decisiva", diz parte da nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

Ao todo, a lista de alvos das sanções incluiu 13 pessoas. Entre elas estão os ministros do país europeu, Theresa May, ex-primeira-ministra britânica, e Dominic Rennie Raab, vice-primeiro-ministro, Ministro Da Justiça.