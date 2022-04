No mês passado, a Coreia do Norte lançou um míssil intercontinental e atingiu a zona econômica marítima do Japão - Jo Yong Hak / South Korean Defence Ministry / AFP

Publicado 16/04/2022 19:11

A Coreia do Norte testou um novo sistema de armamento, sob a supervisão do líder Kim Jong Un, para melhorar a eficácia de suas "armas nucleares táticas", conforme assegurou a agência estatal de notícias KCNA neste domingo (17, noite de sábado em Brasília).

A nova "arma tática guiada" é de "grande importância para melhorar a potência de fogo das unidades de artilharia de longo alcance de primeira linha e melhorar a eficiência do funcionamento das armas nucleares táticas", declarou a KCNA, sem especificar quando o teste teria ocorrido.