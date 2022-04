Banana como técnica de masturbação - shutterstock

Publicado 21/04/2022 09:24 | Atualizado 21/04/2022 11:45

Foi inaugurada na cidade de Madri, nas últimas semanas, o primeiro clube de masturbação exclusiva para homens da Espanha. No espaço, aberto na capital na espanhola, as sessões em grupo podem chegar a durar até três horas, de acordo com os administradores.

Segundo reportagem do jornal "El País", as casas particulares se tornaram "pequenas" para os encontros, do clube de "pajas", que agora são realizados em um antigo bar, na região metropolitana da capital, dentro de um bairro residencial, com a lotação de 70 pessoas. Não é permitido sexo.

Em entrevista ao diário, Nacho G., que é fundador do clube, explicou que se inspirou em clubes americanos do tipo, comuns desde a década de 1970. As paredes são decoradas com grafite. O bar tem dois banheiros, armários de segurança para objetos de valor, poltronas grandes e duas telas gigantes que mostram exclusivamente vídeos de homens se masturbando. Há música, geralmente jazz suave, e iluminação fraca e indireta. “Em geral, quando um integrante termina, não costuma sair”, explica Nacho.

“Eles ficam para repetir quantas vezes quiser, ou conseguir, durante as três horas que dura o evento [...] Entre um orgasmo e outro, sempre dá para conversar, como velhos amigos. Sem nenhum pudor", disse.



Segundo Nacho, o clube não tem apenas gays como público alvo. O administrador, e frequentador, afirma que muitos heterossexuais frequentam o local.

A discriminação também é proibida entre os membros do clube.



“Não discriminamos ninguém", explicou Nacho. "Não escolhemos os membros por conta da idade, raça, etnia, tipo de corpo, condição física ou orientação sexual", completou.