Fumaça sobe de um prédio atingido durante um ataque aéreo israelense em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, em 7 de agosto de 2022 - SAID KHATIB / AFP

Fumaça sobe de um prédio atingido durante um ataque aéreo israelense em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, em 7 de agosto de 2022SAID KHATIB / AFP

Publicado 07/08/2022 11:28

Israel aceitou uma trégua proposta pelo Egito na Faixa de Gaza, onde 31 palestinos - incluindo seis crianças - morreram, informou neste domingo à AFP uma fonte das forças de segurança egípcias.

"O lado israelense aceitou", disse a fonte, antes de informar que o Egito aguarda a resposta dos palestinos, após três dias de confrontos violentos entre a Jihad Islâmica e Israel. Uma fonte palestina confirmou que negociações sobre o tema estão em curso.

Os confrontos que começaram na sexta-feira são os mais violentos entre Israel e as organizações armadas de Gaza desde a guerra de 11 dias de maio de 2021. O conflito terminou com as mortes de 260 pessoas do lado palestino e 14 em Israel.

A nova escalada de violência deixou o pequeno território de 362 quilômetros quadrados e seus 2,3 milhões de habitantes sem a sua única central de energia elétrica, que teve que interromper as atividades por falta de combustível, provocada pelo bloqueio das entradas do enclave por Israel desde terça-feira

Neste domingo, as brigadas Al Qods, braço armado da Jihad Islâmica, anunciaram que lançaram foguetes contra Jerusalém. Como acontece com 97% dos projéteis lançados a partir de Gaza, foram interceptados pelo escudo antimísseis israelense, segundo o exército do Estado hebreu.