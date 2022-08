Avião cai em avenida movimentada da Flórida - Reprodução/Twitter

Avião cai em avenida movimentada da FlóridaReprodução/Twitter

Publicado 21/08/2022 12:48 | Atualizado 21/08/2022 13:26

Um avião de pequeno porte, modelo Cessna 182, caiu em uma avenida movimentada de Orlando, na Flórida. O piloto, que tentou fazer um pouso de emergência, teve apenas ferimentos leves.

Moment a private plane crashes into road near #Orlando in #Florida. Pilot was basically OKpic.twitter.com/uOqjlEp2jt — NWXweather (@NWXweather) August 21, 2022

Imagens que circulam na internet mostram o momento que a aeronave começou a perder altitude até cair e bater no portão de uma casa. A causa do acidente, ocorrido na sexta-feira (19), foi uma pane seca. Em entrevista à ABC News, o piloto, identificado como Remy Colin, falou que fazia um voo teste após o check-up do avião, mas que esqueceu de checar se o veículo tinha combustível suficiente para a trajetória.



Já a empresa responsável pelo veículo, Aerial Messages Leasing Co. in Longwood, afirmou que o acidente foi causado por uma falha mecânica.



“É um milagre eu ter sobrevivido. Eu só dizia 'mayday, mayday', eu vou morrer!", contou ele à NBC News. Nenhuma outra pessoa além do piloto, que era o único tripulante do avião, ficou ferida.