Acidente entre caminhão e micro-ônibus deixa 15 mortos na Rússia - Reprodução/Twitter

Acidente entre caminhão e micro-ônibus deixa 15 mortos na RússiaReprodução/Twitter

Publicado 21/08/2022 13:23

Quinze pessoas morreram neste domingo (21) em uma colisão entre um micro-ônibus e dois caminhões na região russa de Ulianovsk (Volga), informaram agências de notícias russas.

De acordo com testemunhas citadas pelas agências, um caminhão saiu de seu caminho e colidiu com um micro-ônibus que circulava na direção oposta, perto da cidade de Nikolaievka. No momento do acidente, o micro-ônibus também foi atingido na traseira por outro caminhão.

De acordo com imagens transmitidas pela rede de televisão russa Ren TV, o micro-ônibus foi quase completamente destruído pelos dois caminhões. O acidente deixou 15 mortos, todos cidadãos do Cazaquistão, indicaram os serviços de socorro citados pela agência russa Ria Novosti.

As violações dos regulamentos de segurança no trânsito são frequentes na Rússia, onde ocorreram vários acidentes nos últimos anos.