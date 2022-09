Rainha Elizabeth II e um dos seus cães - Reprodução

Publicado 26/09/2022 13:27 | Atualizado 26/09/2022 16:21





"Os preços pedidos pelos criadores de corgi registrados atingiram um recorde hoje", disse um porta-voz do Pets4Homes, um site de venda de animais do Reino Unido, nesta segunda-feira, 26.



O site registra dez vezes mais buscas diárias por corgis em relação à semana passada e o preço médio dobrou nos últimos três dias, segundo a fonte. "Nos anúncios mais recentes, os preços de alguns corgis quebram a barreira de 2.500 libras (R$ 14.400) pela primeira vez", disse ele. Reino Unido - Os corgis, a raça de cachorro preferida da rainha Elizabeth II, atingiram preços recordes no Reino Unido após a morte da monarca , que ao longo de sua vida teve 30 desses animais."Os preços pedidos pelos criadores de corgi registrados atingiram um recorde hoje", disse um porta-voz do Pets4Homes, um site de venda de animais do Reino Unido, nesta segunda-feira, 26.O site registra dez vezes mais buscas diárias por corgis em relação à semana passada e o preço médio dobrou nos últimos três dias, segundo a fonte. "Nos anúncios mais recentes, os preços de alguns corgis quebram a barreira de 2.500 libras (R$ 14.400) pela primeira vez", disse ele.

Cachorros participaram de funeral

Os dois corgis da monarca, Sandy e Muick, foram levados à cerimônia fúnebre no Castelo de Windsor. Presos na coleira pelos funcionários do palácio, os cães esperaram pacientemente no pátio do local.



Além dos cães, Emma, um pônei preto, também foi levada para a chegada do caixão. A rainha, que morreu este mês aos 96 anos após 70 anos no trono, sempre teve um amor por corgis e cavalos. Seu segundo filho, o príncipe Andrew, agora cuidará dos cães. Além dos cães, Emma, um pônei preto, também foi levada para a chegada do caixão. A rainha, que morreu este mês aos 96 anos após 70 anos no trono, sempre teve um amor por corgis e cavalos. Seu segundo filho, o príncipe Andrew, agora cuidará dos cães.

Rainha Elizabeth II e a sua relação com os corgis

Os cãezinhos com orelhas pontudas eram uma presença permanente na corte de Elizabeth II, e a seguiam por todos os cômodos do Palácio de Buckingham, além de aparecerem em fotos e retratos oficiais.



Durante sua vida, ela teve mais de 30 animais da raça. Os pets ainda ganharam um papel no vídeo que a rainha estrelou ao lado do ator Daniel Craig, interpretando James Bond, para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.



A rainha parou de criar corgis quando completou 90 anos, temendo deixá-los órfãos. O último deles, Willow, morreu em 2018. Mas, em fevereiro de 2021, o príncipe Andrew deu a ela dois pequenos dorgis — uma mistura de dachshund e corgi, batizados de Muick e Fergus.



Andrew queria alegrá-la um pouco quando o príncipe Philip ficou doente. Ele morreu pouco depois, em 9 de abril. Elizabeth II foi vista caminhando com eles pelos terrenos do Castelo de Windsor, mas Fergus morreu inesperadamente, em maio daquele ano.



A rainha amava tanto seus corgis que supervisionava pessoalmente sua dieta diária, de acordo com o livro de Brian Hoey "Pets by Royal Appointment", que traça os animais de estimação da realeza britânica desde o século 16. Um funcionário preparava o jantar dos cães, composto por um bife e um peito de frango, que era servido todos os dias às 17h em ponto. A própria rainha chegou a servir o banquete.

Mercado da raça corgi no Brasil

No Brasil, o preço médio da raça custa em torno de R$ 18 mil, sendo que muitas vezes é necessário fazer reserva e ficar em uma fila de espera por até dois anos.



Rodrigo Freitas, gerente do Canil Império Corgi, explica que o primeiro semestre do ano sempre marca o maior período de procura pelo animal. A empresa registrou, de 2020 a 2021, a venda de 30 filhotes da raça. Só em 2022, já foram vendidos mais de 20.



O gerente ainda conta que a procura pelo animal também aumentou após a morte da monarca, mas que apenas um público específico costuma levar o animal para casa.

"Nós tivemos muita procura por curiosidade, logo depois da morte da rainha Elizabeth. Coisa de mais de 200 mensagens por hora, mas o mercado de alto padrão oscila muito. Quem vem comprar o corgi geralmente são pessoas que pesquisaram sobre genética, pesquisam muito bem o local para criar o filhotinho. A pessoa já sabe mais ou menos o valor em média que custa o cachorro, além do padrão de raça e do filhote", disse.

*Com informações da agência de notícias AFP