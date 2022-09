Quase 90 pessoas estavam no barco, três vezes acima da capacidade - Reprodução

Publicado 27/09/2022 08:41

As equipes de resgate que procuram os desaparecidos após um naufrágio de uma embarcação com peregrinos em Bangladesh encontraram mais 10 cadáveres nesta terça-feira, 27, informou a polícia, o que aumenta o balanço da tragédia para 61 vítimas fatais. Entre os mortos, 17 eram menores de idade.

Os parentes das pessoas desaparecidas aguardam com ansiedade por notícias desde o acidente no domingo, 25.

Os peregrinos hindus estavam a caminho de um templo centenário, quando a embarcação virou de repente e afundou no meio do rio Karotoa, perto da cidade de Boda, no norte de Bangladesh.

Quase 90 pessoas estavam no barco, três vezes acima da capacidade. Imagens gravadas com um celular e exibidas pelo canal de televisão local mostraram como a embarcação, lotada, virou repentinamente, jogando os passageiros no rio de cor marrom.

Dezenas de pessoas que observavam a margem, a cerca de 20 metros de distância, começaram a gritar. O tempo estava bom no momento da tragédia.

Milhares de hindus de Bangladesh, de maioria muçulmana, visitam o templo Bodeshwari todos os anos. No domingo, 25, começou o Durga Puja, o maior festival hindu do país — e também do leste da Índia — que atrai multidões ao templo. Tragédias de embarcações causadas por má manutenção e superlotação de passageiros são comuns no país.