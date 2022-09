A bordo estavam desde crianças a idosos - Reprodução

Publicado 27/09/2022 10:31 | Atualizado 27/09/2022 10:33

Síria - As autoridades encontraram mais um corpo nesta terça-feira, 27, e o número de migrantes mortos no naufrágio na costa da Síria, em Tartus, subiu para 100, segundo o diretor geral dos portos sírios, Samer Kbrasli. Acidente aconteceu na quinta-feira, 22

"O número de vítimas do barco libanês subiu para 100, após a recuperação de mais um cadáver", afirmou Samer Kbrasli, em entrevista para a imprensa local. Este é um dos naufrágios mais letais do Mediterrâneo leste.

A embarcação transportava quase 150 pessoas e apenas 20 foram resgatadas com vida. A bordo estavam desde crianças a idosos, em sua maioria procedentes do Líbano, Síria e dos Territórios Palestinos. O barco saiu de Trípoli.

Tartus é o mais meridional dos principais portos sírios e fica a pouco mais de 50 quilômetros ao norte da cidade portuária libanesa de Trípoli. Com a grave crise econômica do Líbano, cada vez mais refugiados sírios e palestinos, e também libaneses, tentam cruzar o Mediterrâneo em embarcações improvisadas rumo aos países europeus e até para a ilha do Chipre, a 175 km da costa libanesa.