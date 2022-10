Cinco sobreviventes foram levados para o hospital do distrito de Uttarkashi - Reprodução/AFP

Publicado 05/10/2022 14:16 | Atualizado 05/10/2022 14:18

Himalaia - Pelo menos 10 pessoas morreram e 18 continuam desaparecidas após uma avalanche no Himalaia, na manhã desta terça-feira, 4 . O acidente aconteceu em Uttarakhand, norte da Índia, a 4.880 metros de altitude. A polícia local informou as novas mortes em um balanço divulgado nesta quarta-feira, 5.

"As equipes de resgate recuperaram 10 corpos", anunciou a polícia de Uttarakhand em uma rede social. Até o momento, 14 pessoas foram resgatadas com vida, de acordo com as autoridades. Cinco sobreviventes foram levados para o hospital do distrito de Uttarkashi. Ao todo, o grupo atingido pela avalanche era formado por 42 pessoas - 34 estagiários, sete instrutores e um auxiliar de enfermagem do Nehru Institute of Mountaineering.

A avalanche aconteceu perto do cume da montanha Draupadi ka Danda-II. As operações de resgate foram suspensas durante a noite devido às chuvas e nevascas na região, mas retomaram durante a manhã. Imagens da polícia mostram a chegada de alguns sobreviventes a pé à cidade, escoltados por oficiais.

O ministro-chefe de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, confirmou no Twitter que a veterana alpinista Savita Kanswal, membro da equipe de instrutores, estava entre os mortos. No início deste ano, ela chegou ao topo do Everest e do próximo Monte Makulu em apenas 26 dias, um recorde feminino. Dhami afirmou que o governo vai fornecer assistência financeira às pessoas feridas na avalanche e às famílias das vítimas.

Dois helicópteros da Força Aérea foram enviados ao local do acidente para ajudar nas buscas, disse à AFP o oficial da gestão de desastres, Devendra Singh Patwal. O porta-voz da Agência Nacional de Desastres, Ridhim Aggarwal, afirmou que os alpinistas ficaram presos em uma fenda após a avalanche.

Em agosto, o corpo de um alpinista foi encontrado dois meses depois que ele caiu em uma fenda enquanto atravessava uma geleira em Himachal Pradesh, outro estado do norte da Índia. Na semana passada, o corpo da famosa alpinista e esquiadora americana Hilaree Nelson, de 49 anos, foi encontrado nas encostas de Manaslu, uma montanha nepalesa. Seu desaparecimento foi relatado enquanto esquiava no oitavo pico mais alto do planeta.