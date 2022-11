Secretário-geral da ONU, António Guterres - AFP

Publicado 21/11/2022 12:34

O ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Choe Son Hui, chamou o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) António Guterres de "um fantoche dos Estados Unidos". A crítica vem após Guterres se juntar à condenação liderada pelos americanos ao recente teste de míssil balístico intercontinental (ICBM, na sigla em inglês) feito pela Coreia do Norte na sexta-feira, 18.



"Muitas vezes considero o secretário-geral da ONU como um membro da Casa Branca ou do Departamento de Estado americano", disse o ministro, em comunicado divulgado pela mídia estatal. "Expresso meu profundo pesar pelo fato de que o secretário-geral da ONU tenha tomado uma atitude muito deplorável, alheio ao propósito e princípios da Carta da ONU e sua própria missão que é manter a imparcialidade, objetividade e equidade em todos os assuntos", acrescentou.



Choe criticou Guterres por levar o teste do ICBM ao Conselho de Segurança da ONU, dizendo que "isso prova claramente que ele é um fantoche dos Estados Unidos". A pedido do Japão, o Conselho de Segurança da ONU agendou uma reunião de emergência para esta segunda-feira, 21, sobre o lançamento do ICBM pela Coreia do Norte.

Porém, não está claro se isso poderá impor novas sanções econômicas ao país, pois China e Rússia, dois dos membros do Conselho com poder de veto, se opuseram a movimentos anteriores para endurecimento de sanções à Coreia do Norte por conta de testes proibidos de mísseis balísticos. Fonte: Associated Press.