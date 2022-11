Ambos os nomes serão usados durante um ano, até o termo varíola do macaco ser substituído por completo - Divulgação

Ambos os nomes serão usados durante um ano, até o termo varíola do macaco ser substituído por completoDivulgação

Publicado 28/11/2022 12:00

A varíola do macaco (monkeyox) passará a se chamar "mpox" em todos os idiomas, anunciou a Organização Mundial de Saúde nesta segunda-feira, 28. Ambos os nomes serão usados durante um ano, até o termo varíola do macaco ser substituído por completo, especificou a OMS.

A organização, com sede em Genebra, tem autoridade para nomear novas doenças e, muito excepcionalmente, mudar o nome das já existentes. "A questão do uso do novo nome em diferentes idiomas foi amplamente discutida. O termo mpox pode ser usado em outras línguas", afirmou a OMS.

Se o nome se mostrar problemático em qualquer idioma, a OMS iniciaria consultas com as autoridades competentes. Quando o surto de varíola do macaco começou, na primavera de 2022, "declarações racistas e estigmatizantes" foram observadas on-line, o que levou alguns países e indivíduos a pedirem uma mudança de nome, lembrou a organização.

A varíola do macaco recebeu esse nome porque foi originalmente identificada em macacos destinados à pesquisa na Dinamarca em 1958, mas a doença se desenvolve mais comumente em roedores. Foi relatado pela primeira vez em humanos em 1970, na República Democrática do Congo.

Sua propagação em humanos estava limitada a certos países da África Ocidental, onde é endêmica. Mas em maio começaram a aparecer casos de varíola do macaco no mundo inteiro.

A doença causa erupções cutâneas, que podem aparecer nos órgãos genitais ou na boca, acompanhadas de febre e dor de garganta. Na maioria dos casos, os pacientes são, até o momento, homens que mantêm relações sexuais com homens, relativamente jovens. Neste ano, 81.107 casos foram registrados em 110 países, com um total de 55 mortes, segundo a OMS