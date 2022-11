Autoridades ucranianas e russas trocaram acusações nos últimos meses de um possível uso de armas nucleares, químicas e biológicas - Reprodução

Publicado 28/11/2022 13:11

A guerra na Ucrânia aumentou o risco do uso de armas de destruição em massa, incluindo armas químicas, alertou nesta segunda-feira, 28, o chefe da organização internacional encarregada do controle desse tipo de armamento. "A situação na Ucrânia aumentou mais uma vez a ameaça real de armas de destruição em massa, inclusive químicas", disse o presidente da Organização para a Proibição de Armas Químicas (Opaq), Fernando Arias.



Segundo o diplomata espanhol, a Opaq monitora de perto a situação na Ucrânia. A invasão russa "acentuou as tensões existentes a tal ponto que já não é evidente a unidade da comunidade internacional nos desafios globais relacionados com a segurança e a paz internacionais", acrescentou Arias durante a reunião anual desta organização, sediada em Haia (Holanda).



Órgãos internacionais de desarmamento, como a Opaq, "tornaram-se lugares de confronto e desacordo", lamentou Arias. O presidente da Opaq lembrou que a Rússia e a Ucrânia estão entre os 193 países que "solene e voluntariamente se comprometeram a não desenvolver, produzir, adquirir, armazenar ou usar armas químicas".

Apesar disso, as autoridades ucranianas e russas trocaram acusações nos últimos meses de um possível uso de armas nucleares, químicas e biológicas.