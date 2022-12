Iniciativa permitirá que o petróleo da Rússia seja transportado e negociado para terceiros países - Reprodução

Publicado 03/12/2022 11:03 | Atualizado 03/12/2022 11:03

A União Europeia (UE) chegou nesta sexta-feira (2) a um acordo para impor um teto de US$60 por barril ao preço do petróleo russo, confirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

"O acordo da UE sobre os preços máximos do petróleo, coordenado com o G7 e outros parceiros, reduzirá significativamente as receitas da Rússia, ajudará a estabilizar os preços globais da energia, beneficiando as economias emergentes em todo o mundo, e será ajustável ao longo do tempo para reagir aos desenvolvimentos do mercado", disse ela.

Segundo von der Leyen, a iniciativa permitirá que o petróleo da Rússia seja transportado e negociado para terceiros países desde que o teto do valor seja respeitado.

Além disso, ela explicou que o limite do preço será ajustável com o tempo, para que seja possível reagir às alterações no mercado.

O acordo foi fechado após a Polônia, que havia pressionado por um teto mais baixo, retirar sua objeção à proposta europeia. Agora, segundo o representante polonês na UE, Andrzej Sados, a medida será oficializada no fim de semana.

Após a decisão, os Estados Unidos parabenizaram o teto europeu que "ajudará a limitar a capacidade da máquina de guerra de Putin" na Ucrânia, segundo o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby.