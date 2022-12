Motivação do crime não foi divulgada - Reprodução

Publicado 03/12/2022 12:54

O Ministério Público do Distrito de Saitama, no Japão, decidiu indiciar um brasileiro pelo o assassinato de uma mulher sobre a ponte do rio Tone, que fica localizado na cidade japonesa de Honjo.

O homem foi identificado como Matheus Tanji Serra, de 31 anos, e a mulher, que tinha 43 anos, ainda não teve a identificação revelada. O crime ocorreu em 12 de junho deste ano.

O homem teria desferido golpes de faca no peito da mulher, enquanto os dois estavam em uma ponte sobre o rio Tone, que corta a cidade. As informações são de uma pessoa que testemunhou o crime e denunciou à polícia, segundo informações do jornal O Globo.

Na noite do mesmo dia, o brasileiro foi encontrado sentado em frente a um posto policial na cidade vizinha de Isesaki, com a roupa ensanguetada. A motivação do crime não foi divulgada.

O jornal japonês Jomo Shimbun noticiou que o brasileiro admitiu o crime e um amigo da vítima afirmou que ela morava junto ao acusado. Desde o crime, o brasileiro está detido.