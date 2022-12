Ppeça foi feita para o rei Charles II em 1661 para substituir uma coroa medieval que foi derretida por deputados britânicos em 1649 após a execução de Charles I - AFP

Ppeça foi feita para o rei Charles II em 1661 para substituir uma coroa medieval que foi derretida por deputados britânicos em 1649 após a execução de Charles I AFP

Publicado 03/12/2022 22:42 | Atualizado 03/12/2022 22:43

A coroa de Santo Eduardo, a peça central das jóias da coroa britânica, foi removida da Torre de Londres para modificação como um dos preparativos da coroação do rei Charles III no dia 6 de maio de 2023 , anunciou o Palácio de Buckingham neste sábado, 3.A coroa de ouro maciço, incrustada com rubis, ametistas, safiras, granadas, topázios e turmalinas, passará por "trabalhos de alteração" para a coroação de Charles III na Abadia de Westminster em 6 de maio do próximo ano, disse o palácio.Trata-se da peça central das jóias da Coroa Britânica, uma coleção em exibição na Torre de Londres que atrai mais de um milhão de visitantes por ano. A coroa tem um solidéu de veludo roxo com uma faixa de arminho e mede pouco mais de 30 centímetros de altura.Foi usada pela última vez pela rainha Elizabeth II, em sua coroação em 1953. Charles III, 74 anos, será coroado com sua esposa, a rainha consorte Camila.O dia 8 de maio foi declarado feriado nacional. A peça foi feita para o rei Charles II em 1661 para substituir uma coroa medieval que se acredita remontar a Eduardo, o Confessor, e derretida por deputados britânicos em 1649 após a execução de Charles I.Por centenas de anos, a coroa só foi usada em cerimônias de coroação porque era muito pesada. Foi alterada para ficar mais leve para a coroação do rei George V em 1911, mas ainda pesa 2,23 quilos.Charles III só a usará no momento de ser coroado. Quando o novo rei deixar a Abadia de Westminster, ele usará a mais moderna Coroa do Estado Imperial, que também é usada em ocasiões como na cerimônia de abertura do Parlamento.Cravejada com mais de 2 mil diamantes, a Coroa do Estado Imperial foi criada em 1937 para a coroação do rei George VI, pai de Elizabeth II.A coroação de um novo monarca não ocorre imediatamente após a morte do anterior, para permitir um período de luto e a organização de uma cerimônia complexa.Isso independe da proclamação, que no caso de Charles III ocorreu em 10 de setembro, dois dias após a morte de sua mãe.Preocupado com a percepção pública, há rumores de que o novo rei solicitou uma cerimônia menos luxuosa do que as festividades realizadas para Elizabeth II em 1953. rainha de 96 anos morreu em sua propriedade em Balmoral , na Escócia. Ela reinou por 70 anos, um recorde.