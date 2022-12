China flexibiliza medidas de controle da Covid-19 - Reprodução

Publicado 03/12/2022 14:51

As autoridades chinesas anunciaram uma nova flexibilização das restrições contra a covid-19 neste sábado, 3, com grandes cidades como Shenzhen e Pequim não exigindo mais testes negativos para usar o transporte público.

Uma fábrica de produtos de tecnologia no sul de Shenzhen comunicou neste sábado que os viajantes não precisam mais apresentar um resultado negativo no teste de covid-19 para usar o transporte público ou entrar em farmácias, parques ou atrações turísticas.

Já as autoridades de Pequim disseram na sexta-feira, 2, que os testes não serão mais necessários para o transporte público a partir de 5 de dezembro. No entanto, um resultado negativo obtido nas últimas 48 horas ainda será necessário para entrar em locais como shoppings, que reabriram gradualmente.

A medida se dá em um cenário em que as infecções diárias por covid-19 atingem níveis quase recordes e após protestos em todo o país por pessoas frustradas com as rígidas medidas restritivas, que agora estão indo para seu quarto ano, enquanto o resto do mundo as suspendeu.