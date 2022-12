Grupos de defesa dos direitos humanos protestaram contra as emendas - Adek Berry/AFP

Publicado 06/12/2022 10:21 | Atualizado 06/12/2022 13:38

Jacarta - O Parlamento da Indonésia aprovou, nesta terça-feira, 6, emendas legais que proíbem o sexo fora do casamento. A decisão faz parte de um pacote de mudanças no Código Penal, que os críticos dizem ser um retrocesso nas liberdades no país asiático.

De acordo com o texto modificado, o sexo extraconjugal será punido com um ano de prisão. Casais solteiros que vivem juntos, por sua vez, enfrentarão seis meses de prisão.

Grupos de defesa dos direitos humanos protestaram contra as emendas que, segundo eles, são um golpe para as liberdades civis e uma guinada para o fundamentalismo na nação de maioria muçulmana mais populosa do mundo. Além disso, apontam que a determinação representa um controle da moralidade.

"Tentamos fazer o possível para acomodar as questões importantes e as diferentes opiniões que foram debatidas", disse Yasonna Laoly, ministra da Justiça e dos Direitos Humanos, aos deputados. "No entanto, é hora de tomar uma decisão histórica sobre as emendas e deixar para trás o Código Penal colonial que herdamos", acrescentou.

Alguns artigos mais controversos da nova legislação criminalizam a relação sexual antes e fora do matrimônio, bem como a convivência entre parceiros não casados. Há temores sobre como essas novas regras podem impactar a comunidade LGBTQIA+ na Indonésia, onde o casamento entre pessoas do mesmo sexo não é permitido.

O artigo também foi criticado por organizações empresariais, que temem que isso afete o turismo. As autoridades insistem que os estrangeiros que viajam para Bali não estarão sujeitos a esta regra.

Albert Aries, porta-voz da equipe responsável pela lei no mesmo ministério, defendeu as emendas e garantiu que essas novas regras protegeriam a instituição do casamento. Ele também afirmou que atos de sexo pré e extraconjugal só poderiam ser denunciados pelo cônjuge, pelos pais ou pelos filhos, o que limita o alcance da revisão.

"Estamos retrocedendo (...). As leis repressivas deveriam ter sido abolidas, mas esta lei mostra que os argumentos dos acadêmicos no exterior são verdadeiros, que nossa democracia está indiscutivelmente em declínio", afirmou o diretor para a Indonésia na Anistia Internacional, Usman Hamid.

Quem disseminar ideologias contrárias às oficiais também será punido com até quatro anos de prisão.

Em outra reforma aprovada nesta terça-feira, a pena de morte, normalmente imposta na Indonésia para crimes relacionados a drogas, será combinada com um período probatório de 10 anos, após o qual pode ser comutado para prisão perpétua se o condenado apresentar comportamento exemplar .

Centenas de pessoas protestaram contra a lei nesta segunda-feira, 5, e exibiram uma faixa amarela com o slogan: "Rejeitem a aprovação da revisão do Código Penal".

