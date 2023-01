Lisa na divulgação do filme Elvis - Divulgação

Publicado 13/01/2023 07:51 | Atualizado 13/01/2023 07:55

A cantora e compositora Lisa Marie Presley, filha única de Elvis Presley, morreu nesta quinta-feira, 12, aos 54 anos, após ser levada às pressas a um hospital da Califórnia com parada cardíaca. A informação foi confirmada pela imprensa americana, que citou sua família.

"É com o coração pesado que devo compartilhar a notícia devastadora de que minha linda filha Lisa Marie nos deixou", confirmou a mãe da cantora, Priscilla Presley, em comunicado publicado pela revista "People".

A filha de Elvis havia sido induzida a um coma artificial e estava sob assistência respiratória, segundo o portal especializado em entretenimento TMZ, que citou fontes anônimas. Lisa estava inconsciente quando sua empregada a encontrou em casa, na manhã desta quinta, em Calabasas, subúrbio de Los Angeles.

O ex-marido de Lisa, Danny Keough, que também vive na propriedade, fez massagem cardíaca na cantora até a chegada da ambulância.

Fontes anônimas afirmaram ao TMZ que a cantora não tentou suicídio. "Foi a mulher mais apaixonada, forte e amável que conheci", elogiou a mãe de Lisa no comunicado, no qual pediu respeito à privacidade da família e agradeceu aos fãs por "seu amor e suas orações".

O assessor da cantora não respondeu aos pedidos de informações feitos pela AFP.

Dias atrás, Lisa compareceu à cerimônia do Globo de Ouro com sua mãe, Priscilla, na qual viram o ator Austin Butler ganhar o prêmio de melhor ator de drama por sua poderosa atuação em "Elvis".

Lisa nasceu em 1968, no Estado americano do Tennessee. Aos 4 anos, ela se mudou com a mãe, Priscilla, para Los Angeles, após o divórcio dos pais. Quando Elvis morreu, em 1977, ela ainda não tinha completado 10 anos de idade.



Mesmo assim, herdou a veia artística do pai e seguiu carreira no mundo da música, tornando-se cantora e compositora. Com três discos lançados ao longo da carreira, entre 2003 e 2012, Lisa conseguiu o quinto lugar da lista dos mais populares nos EUA com o primeiro, "To Whom It May Concern".

Ela é mãe de três filhos, incluindo Riley Keough, que ganhou notoriedade por sua atuação na série antológica "The Girlfriend Experience", em 2016. Riley é fruto do relacionamento de Lisa com o músico Danny Keough. O músico foi o primeiro marido dela e a relação durou de 1988 a 1994. Juntos, tiveram mais um filho, Benjamin Keough, que se matou em 2020, com apenas 27 anos de idade.

Ela também é mãe das gêmeas Finley Aaron Love e Harper Vivienne Anne, concebidas do casamento com Michael Lockwood, de quem se divorciou em maio do ano passado.

Com quatro casamentos, Lisa também já foi casada com Michael Jackson e com Nicolas Cage.

*Com informações da AFP e Estadão Conteúdo