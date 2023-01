Fenômeno devastador seguiu em direção à Geórgia - Reprodução/Redes Sociais

Fenômeno devastador seguiu em direção à GeórgiaReprodução/Redes Sociais

Publicado 13/01/2023 08:48 | Atualizado 13/01/2023 08:49

Alabama - Pelo menos seis pessoas morreram nesta quinta-feira, 12, após um tornado no Alabama, estado no sul dos Estados Unidos, informaram os serviços de emergência.

Todas as mortes ocorreram no condado de Autauga, confirmou o diretor adjunto de serviços de emergência local, Gary Weaver.

O fenômeno natural devastador seguiu curso em direção ao estado vizinho da Geórgia, onde o Serviço Nacional de Meteorologia (SMN) manteve alertas de tornado em vigor ao anoitecer.

A governadora do Alabama, Kay Ivey, declarou estado de emergência neste e em cinco outros condados, ressaltando em uma rede social que "partes do estado [foram] abaladas por este perigoso sistema meteorológico".

A cidade de Selma, no condado de Dallas, também em estado de emergência, sofreu "danos significativos", de acordo com a prefeitura, que pediu aos moradores que evitem se deslocar e fiquem longe dos fios de energia derrubados.

Os tornados, fenômenos climáticos impressionantes e difíceis de prever, são relativamente comuns nos Estados Unidos, principalmente no centro e sul do país. No final de novembro, 36 tornados mataram duas pessoas no Alabama.