Presidente boliviano Luis Arce - AFP

Publicado 27/06/2024 14:11

O presidente da Bolívia, Luis Arce, agradeceu nesta quinta-feira, 27, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela mensagem de repúdio à tentativa de golpe perpetrada na quarta-feira, 26, por Juan José Zúñiga, ex-comandante do Exército boliviano, em La Paz.

"Saudamos e agradecemos o firme respaldo do irmão presidente do Brasil, Lula, que condenou o golpe de Estado fracassado na Bolívia e se pronunciou em favor da democracia boliviana", escreveu Arce no X (antigo Twitter).

Saludamos y agradecemos el firme respaldo del hermano presidente del #Brasil, @LulaOficial, quien condenó el golpe de Estado fallido en Bolivia y se pronunció en favor de la democracia boliviana. https://t.co/7boQ6giRx8 — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) June 27, 2024

Nesta quarta-feira, tropas militares e tanques foram mobilizados para a sede do governo boliviano em La Paz, na Bolívia, onde tentaram arrombar uma das portas do palácio presidencial.

Após liderar a tentativa de golpe de Estado contra o presidente Luis Arce, Zúñiga foi capturado e levado a um veículo policial nas proximidades de um quartel militar. "

Está preso, meu general!", declarou o vice-ministro do Governo (Interior), Jhonny Aguilera, conforme imagens exibidas pela emissora estatal.

Em publicação nas redes sociais, Lula condenou "qualquer forma de golpe de Estado na Bolívia" e reafirmou o compromisso com o povo e democracia do país.

"A posição do Brasil é clara. Sou um amante da democracia e quero que ela prevaleça em toda a América Latina. Condenamos qualquer forma de golpe de Estado na Bolívia e reafirmamos nosso compromisso com o povo e a democracia no país irmão, presidido por @LuchoXBolivia", disse o chefe do Executivo.

O presidente brasileiro ainda compartilhou a nota divulgada pelo Palácio Itamaraty em apoio e solidariedade ao governo boliviano.

"O Governo brasileiro condena nos mais firmes termos a tentativa de golpe de estado em curso na Bolívia, que envolve mobilização irregular de tropas do Exército, em clara ameaça ao Estado democrático de Direito no país", divulgou o Palácio Itamaraty em nota. "O Governo brasileiro manifesta seu apoio e solidariedade ao Presidente Luis Arce e ao Governo e povo bolivianos."

Na quarta-feira, o governo brasileiro condenou a tentativa de golpe de Estado na Bolívia. A gestão federal manifestou, em nota, apoio e solidariedade ao presidente Luis Arce e ao governo boliviano.



O Itamaraty disse "rechaçar essa grave violação da ordem institucional na Bolívia" e reafirmou o compromisso brasileiro com a plena vigência da democracia na região. "Esses fatos são incompatíveis com os compromissos da Bolívia perante o Mercosul", diz o comunicado.

De acordo com Ministério das Relações Exteriores, o governo federal está em contato com as autoridades bolivianas e com os demais países da América do Sul. Lula convocou uma reunião de emergência com seus principais assessores internacionais e ministros do Palácio do Planalto para discutir a tensão política na Bolívia.





"A democracia é um valor fundamental do Brasil, como reafirmamos ontem ao rechaçar a inaceitável tentativa de golpe de estado na Bolívia", disse. Durante o encontro na manhã desta quinta , o chanceler Mauro Vieira, disse que a reunião simboliza a retomada de políticas sociais e a defesa da construção de diálogos plurais e inclusivos."A democracia é um valor fundamental do Brasil, como reafirmamos ontem ao rechaçar a inaceitável tentativa de golpe de estado na Bolívia", disse.

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que a posição do governo brasileiro foi decisiva para reverter o quadro no país vizinho. "Mais uma vez a democracia na América Latina esteve em risco. A posição do presidente Lula e do ministro Mauro Vieira foram decisivas para apoiar as forças democráticas da Bolívia", comentou.



"Dizer que não aceitamos mais ditaduras e golpes na América Latina, para o bem da economia, da sociedade, da sustentabilidade precisamos de democracia", complementou Padilha A declaração foi seguida de aplausos pela plateia.

*Com informações do Estadão Conteúdo