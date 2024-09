Líbano é intensamente bombardeado após mudança de foco na guerra - Mahmoud Zayyat/AFP

Publicado 26/09/2024 09:29 | Atualizado 26/09/2024 11:43

O Ministério da Saúde do Líbano anunciou que 20 pessoas, quase todas sírias, morreram em um ataque israelense durante a madrugada desta quinta-feira (26), no leste do país.



"Um bombardeio do inimigo israelense na localidade de Yunin matou 20 pessoas, incluindo 19 sírios", afirmou o ministério em um comunicado.

Israel afirmou nesta quinta-feira através de seu ministro das Relações Exteriores, Israel Katz, que não irá aceitar uma trégua até que alcance a "vitória".

Com informações da AFP.