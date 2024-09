Presidente Joe Biden durante pronunciamento nesta segunda-feira (30) - Kent Nishimura/AFP

"Sei mais do que vocês pensam e concordo que devem parar. Deveríamos ter um cessar-fogo agora", disse Biden aos repórteres quando questionado se está ciente da possibilidade de Israel planejar uma operação terrestre e se isso seria bom. O presidente americano, Joe Biden, deu a entender nesta segunda-feira (30) que se opõe às operações terrestres israelenses no Líbano e pediu um cessar-fogo, em meio a uma tensão extrema após o assassinato do líder do Hezbollah, Hasan Nasrallah."Sei mais do que vocês pensam e concordo que devem parar. Deveríamos ter um cessar-fogo agora", disse Biden aos repórteres quando questionado se está ciente da possibilidade de Israel planejar uma operação terrestre e se isso seria bom.

Operações terrestres

As Forças de Defesa de Israel (IDF) fizeram incursões terrestres no Líbano para preparar uma possível invasão ao país, disseram autoridades militares nesta segunda-feira, 30. Tanques israelenses foram vistos reunidos perto da fronteira que separa os dois países. A milícia xiita Hezbollah, sediada no Líbano, disse estar pronta para o combate.

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, escreveu na rede social X que as tropas estão prontas para entrar no país. Ele disse que o objetivo israelense é dizimar o Hezbollah para garantir o retorno dos moradores do norte de Israel, expulsos de suas casas desde o início do conflito na fronteira depois do 7 de outubro.

"Juntamente com os combatentes da 188ª Brigada na fronteira norte, as forças estão prontas e preparadas para atacar o Hezbollah com força", escreveu Gallant.

Com informações da AFP.