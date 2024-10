Restaurante fazia parte de uma sofisticada rede de crime organizado - Reprodução

Restaurante fazia parte de uma sofisticada rede de crime organizadoReprodução

Publicado 29/10/2024 17:30

A pizza de número 40 era a líder de vendas em um estabelecimento na cidade de Düsseldorf, na Alemanha, até que a polícia descobriu o ingrediente secreto: uma porção de cocaína. O restaurante fazia parte de uma sofisticada rede de crime organizado em Renânia do Norte-Vestfália, o estado mais populoso do país.

De acordo com as autoridades locais, um pacote de cocaína era acrescentado às entregas do carro chefe da casa. Após a denúncia de inspetores sanitários em março, a equipe de narcóticos começou a monitorar o local. Ao visitarem o apartamento do gerente, o suspeito jogou uma bolsa de drogas pela janela, que "caiu diretamente nos braços dos policiais", segundo a polícia de Düsseldorf.

Durante a investigação, foram encontrados 1,6 kg de cocaína, 40 g de maconha e €268.000 em dinheiro. Embora o gerente, de 36 anos, tenha sido detido por alguns dias, ele logo reabriu o negócio e continuou a vender a pizza número 40 com o pedido especial.



Essa ação possibilitou uma investigação mais aprofundada sobre a pizzaria, cujo slogan era "Nós entregamos tudo para você . Após várias semanas, cerca de 150 agentes desmantelaram um esquema completo de tráfico de drogas no oeste da Alemanha, prendendo três pessoas, incluindo o líder da operação, de 22 anos, e realizando buscas em domicílios e negócios de outros 12 suspeitos.