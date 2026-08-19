Os assassinatos de Rajab e sua família em maio de 2025 geraram indignação internacional - Mohd Rasfan / AFP

Os assassinatos de Rajab e sua família em maio de 2025 geraram indignação internacionalMohd Rasfan / AFP

Publicado 19/08/2026 16:39 | Atualizado 19/08/2026 16:46

As Forças Armadas afirmaram que não abrirão investigações criminais sobre outros três ataques que resultaram na morte de trabalhadores humanitários da World Central Kitchen e da Médicos Sem Fronteiras. O comunicado informou que foram concluídas as análises de 150 incidentes relacionados à conduta das tropas em Gaza e que foram tomadas decisões sobre esses cinco casos citados.O comunicado das Forças Armadas Israelenses não mencionou as muitas outras mortes de grande repercussão que Israel se comprometeu a investigar ao longo da guerra, como os ataques israelenses a um hospital no sul de Gaza que mataram cinco jornalistas em agosto de 2025, incluindo Mariam Dagga, uma jornalista visual que trabalhava como freelancer para a Associated Press (AP) e outras agências de notícias.Tanto o assassinato de Rajab e de sua família - que ficaram presos em um veículo e imploravam por ajuda por telefone em fevereiro de 2024 - quanto o assassinato de 15 profissionais de saúde em maio de 2025 geraram indignação internacional.Especialistas independentes do Conselho de Direitos Humanos da ONU afirmaram que o assassinato de Rajab pode constituir um crime de guerra. Grupos de direitos humanos apresentaram denúncias de crimes de guerra ao Tribunal Penal Internacional e solicitaram a indiciamento de soldados que identificaram como envolvidos no assassinato.A avó de Rajab, também chamada Hind Rajab, disse à AP por telefone que a investigação israelense não é suficiente e pediu uma investigação internacional sobre o assassinato de sua neta e de todos os milhares de crianças mortas em Gaza durante a guerra"É necessária uma investigação internacional para revelar a verdade e responsabilizar todos os culpados", disse ela. "Exigimos justiça, não apenas para Hind, mas para todas as crianças de Gaza."O comunicado das forças armadas israelenses foi divulgado quase três anos após o início da guerra. Os ataques israelenses continuam em Gaza, apesar de um frágil cessar-fogo.As forças armadas admitiram ter atirado contra o carro da família que transportava Rajab, quatro de seus primos e seus tios, enquanto fugiam de uma invasão israelense à Cidade de GazaEnquanto os tiros voavam ao redor deles, a prima de Rajab, Layan Hamada, de 15 anos, ligou para o centro de paramédicos do Crescente Vermelho Palestino, informando que um tanque se aproximava e que sua família havia sido morta. Segundos depois, mais tiros foram ouvidos, e os gritos de Layan cessaram, de acordo com a gravação da ligação feita pelo Crescente Vermelho, a organização da Cruz Vermelha para países islâmicos.Os paramédicos palestinos enviaram uma ambulância para resgatar Rajab, a única sobrevivente, e permaneceram na linha até que a comunicação fosse perdida. Rajab, seus cinco parentes e dois paramédicos da ambulância foram encontrados mortos 12 dias depois.As forças armadas admitiram nesta quarta que as tropas haviam atirado contra aquela ambulância, matando os dois paramédicos.No outro caso de morte, tropas israelenses abriram fogo contra os veículos dos 15 paramédicos enquanto eles dirigiam na cidade de Rafah, no sul do país. As forças armadas informaram que um vice-comandante havia sido instruído a se afastar do cargo.As tropas atiraram em uma ambulância que se dirigia para resgatar vítimas de uma ofensiva israelense e, em seguida, dispararam contra vários outros veículos de emergência que saíram em busca dessa ambulância, de acordo com imagens de celular e com o único sobrevivente dos tiroteios.As tropas, então, passaram com tratores por cima dos corpos e dos veículos, enterrando-os em uma vala comum. Funcionários da ONU e equipes de resgate só conseguiram chegar ao local uma semana depois para retirar os corpos. Na época, o chefe de assuntos humanitários da ONU, Tom Fletcher, exigiu "justiça e respostas"."Eles foram mortos em seus uniformes. Dirigindo seus veículos claramente identificados. Usando suas luvas. A caminho de salvar vidas. Isso nunca deveria ter acontecido", disse Jonathan Whittall, um funcionário da ONU que ajudou a recuperar os corposAs forças armadas israelenses afirmaram inicialmente que abriram fogo porque os veículos estavam "avançando de forma suspeita" em direção às tropas próximas, sem faróis ou sinais de emergência. Mas voltaram atrás nessa versão depois que surgiram imagens mostrando as equipes do Crescente Vermelho e da Defesa Civil dirigindo lentamente, com as luzes de emergência acesas e os logotipos visíveis."Não somos obrigados a provar a verdade, pois ela já está comprovada para o mundo inteiro", disse Eid Azizi, porta-voz do Crescente Vermelho Palestino, à AP em uma ligação telefônica. "Não teríamos chegado a esse ponto se eles tivessem respeitado e seguido o direito internacional humanitário."As forças armadas informaram que decidiram não abrir um inquérito criminal sobre os ataques aéreos de abril de 2024 que atingiram um comboio de veículos da World Central Kitchen, matando sete funcionários da organização humanitária sediada nos Estados Unidos, que distribuiu alimentos em Gaza durante toda a guerra.Na época, a organização humanitária afirmou ter coordenado com as forças armadas a movimentação de seus veículos. Os veículos, que exibiam o logotipo da organização no teto - visível do ar -, ficaram totalmente carbonizados e destruídos, indicando múltiplos ataques direcionados.O comunicado das forças armadas divulgado nesta quarta afirmou que várias pessoas nos veículos foram identificadas erroneamente como combatentes armados do Hamas e que o comboio se desviou da rota previamente coordenada. No entanto, concluiu que "as decisões dos comandantes não suscitaram suspeita razoável de conduta criminosa". Na época, dois oficiais foram destituídos de seus cargos e outros três receberam reprimenda.As forças armadas também decidiram não instaurar processo criminal pelas mortes de quatro funcionários da organização "Médicos Sem Fronteiras", em dois incidentes distintos ocorridos em novembro de 2023 e fevereiro de 2024. Posteriormente, Israel proibiu a organização humanitária médica de atuar em Gaza.