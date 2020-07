Como será o turismo pós-pandemia?

O novo coronavírus deixou o mundo do avesso com muitas perguntas ainda sem respostas. Uma delas é feita pelos amantes de viagens: como será o futuro do turismo pós-pandemia? Segundo Lucas Estevam, do blog e canal no YouTube 'Estevam pelo mundo', e Marcos Vaz, do 'Vaz aonde', novas tendências irão surgir — desde a forma de se locomover até a escolha do destino. Para os influenciadores de viagem, essa será a oportunidade das pessoas redescobrirem o Brasil e fortalecerem a economia local.

Considerado o maior canal de um viajante solo no Brasil, Estevam acredita que a pandemia vai mudar muita coisa no curto e médio prazo dentro do cenário do turismo. "Creio que o foco em viagens mais vivenciais, fora de grandes centros urbanos, sejam uma tendência crescente. Já vemos algumas pessoas fazendo isso de carro em regiões próximas, ajudando o turismo local. Mas é importante que isso seja feito de forma segura e responsável", diz.

Ele ainda contou que o seguro viagem tornou-se um item muito buscado, e não mais visto como 'adicional' ou 'um gasto', mas sim, preocupação de segurança.

Para o carioca Marcos Vaz, de 32 anos, novos hábitos vão começar a fazer parte da rotina desse 'novo normal' que o mundo está vivendo.

"As pessoas que antes ficavam em quartos compartilhados vão pensar duas vezes ou vão procurar quartos com menos rotação de pessoas. Agora, elas vão procurar saber mais como estão sendo os cuidados do hotel. Fico na dúvida também quanto àqueles sites que alugam residências, que têm muita rotatividade, e talvez não tenha tanta fiscalização do governo ou dos órgãos responsáveis quanto à limpeza."