O imunizante obteve 95% de eficiência em produzir uma resposta imunológica

Por AFP

Publicado 26/11/2020 14:09 | Atualizado 26/11/2020 14:12

Os Estados Unidos planejam distribuir 6,4 milhões de doses da vacina Pfizer-BioNTech para a covid-19 depois que ela for liberada para uso emergencial, informaram autoridades na última terça-feira. Isso pode começar a acontecer logo após 10 de dezembro, quando um comitê da Food and Drug Administration (FDA) se reúne para decidir se liberará o medicamento.

O general Gustave Perna, chefe de operações para a operação governamental Warp Speed, disse a repórteres que cerca de 40 milhões de doses da vacina estariam disponíveis até o final de dezembro.

Esse número inclui outra vacina desenvolvida pela Moderna e pelo National Institutes for Health, que anunciou alguns resultados preliminares de eficácia sobre seu fármaco na semana passada e também está perto de solicitar aprovação de emergência.

A vacina da Pfizer exige armazenamento de longo prazo a temperaturas baixíssimas, de 70 graus Celsius negativos, e a empresa desenvolveu recipientes especiais com gelo seco para mantê-la resfriada por até 15 dias.



Perna disse que 64 jurisdições americanas - incluindo os 50 estados, territórios como a capital Washington e Porto Rico, e as reservas indígenas - receberam seus números de alocação na última sexta-feira. A quantidade que eles receberão será proporcional ao tamanho de sua população. O governo federal emitirá recomendações para quem deve ser priorizado - provavelmente os idosos, pessoas de alto risco e trabalhadores da linha de frente - mas as autoridades locais tomarão a decisão final por si mesmas.



A vacinação começará em lares de idosos dentro de 48 horas após a aprovação da emergência, informou o secretário de saúde Alex Azar. O governo fez parceria com a CVS Health para essa ação.