Fiocruz lança pesquisa sobre atenção à covid-19

A Fiocruz lança nesta sexta-feira a pesquisa nacional 'Análise do processo de trabalho da Estratégia Saúde da Família na pandemia de covid-19'. A Estratégia Saúde da Família (ESF) é ponto de partida da pesquisa, por ser considerada a estratégia primordial em atenção primária. Os profissionais desta área ficam na linha de frente, atuando na coleta de dados e na vigilância epidemiológica.



A pesquisa é conduzida pelo Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, em parceria com a Fiocruz Ceará e a Universidade Federal da Paraíba. Serão explorados aspectos como incorporação de novas rotinas de serviços durante a pandemia, formas de atenção prestada a suspeitos e doentes com a covid-19, práticas de promoção da saúde para proteção à doença, e práticas de vigilância para seu monitoramento e mitigação. Todos os profissionais de saúde que integram equipes da ESF e dos Núcleos Ampliados de Saúde da Família (NASF), atuando na pandemia de COVID-19, podem participar da pesquisa pelo link bit.ly/pesquisa-esf-covid19