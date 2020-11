Situação inusitada aconteceu na cidade de Rotterdam, na Holanda Reprodução internet

Por iG

Publicado 02/11/2020 17:07 | Atualizado 02/11/2020 17:08

Holanda - Um acidente trágico foi impedido graças a cauda de uma baleia. Isso porque um trem descarrilhou e só parou ao colidir com a escultura do animal. O caso ocorreu em Roterdam, na Holanda, na madrugada desta segunda-feira.



O maquinista perdeu o controle do trem e o veículo ultrapassou a barreira onde deveria parar, mas a estrutura da cauda de baleia conseguiu impedir a queda de 10 metros.



De acordo com a imprensa local, apenas o maquinista estava no trem no momento do acidente. Ele foi socorrido e encaminhado para um hospital da cidade.



A escultura das caudas de baleia são feitas de poliéster e foram elaboradas pelo artista Maarten Struijs. A estrutura foi colocada no fim dos trilhos do metrô em 2002.

Struijs disse à mídia que ficou muito feliz por a escultura não ter quebrado. "Ela está lá há quase 20 anos. Eu vou tirar algumas fotos. Nunca imaginei nada assim".



"Estamos tentando decidir como podemos derrubar o trem de maneira cuidadosa e controlada", afirmou um porta-voz do conselho de segurança local à emissora NOS.