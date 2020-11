Ao todo, 10 mil voluntários participam dos testes da vacina no Brasil Itamar Crispim/Fiocruz

Por O Dia

A vacina desenvolvida pela Universidade Oxford e AstraZeneca que, caso aprovada, poderá ajudar na imunização contra a Covid-19, apresentará os resultados definitivos até dezembro de 2020, de acordo com o chefe da pesquisa.



De acordo com o investigador-chefe dos ensaios clínicos, Andrew Pollard, em entrevista à agência Reuters há ainda uma chance de que a vacina esteja pronta para o Natal.



A vacina de Oxford está entre as mais promissoras candidatas contra a Covid-19, atualmente na terceira fase dos testes clínicos em humanos. No Brasil, a Fiocruz coordena os testes com voluntários.