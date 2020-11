Dinamarca anunciou o abatimento de 15 milhões de visions devido à mutação do coronavírus Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AFP

Por AFP

Publicado 07/11/2020 11:33 | Atualizado 07/11/2020 11:34

Seis países, incluindo Dinamarca e Estados Unidos, relataram até o momento casos de covid-19 em criações de visons, informou neste sábado (7) a Organização Mundial da Saúde (OMS).



"Até o momento, seis países, a saber, Dinamarca, Holanda, Espanha, Suécia, Itália e Estados Unidos, relataram casos de SARS-CoV-2 em criações de visons à Organização Mundial de Saúde Animal", disse a OMS em um comunicado.



Este anúncio é feito depois que a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, anunciou na quarta-feira o sacrifício de todos os mais de 15 milhões de visons do país, alegando uma versão do SARS-Cov-2 que sofreu mutação e que foi transmitida por esses animais a doze pessoas. O caso poderia prejudicar a eficácia de uma futura vacina.



A mutação foi identificada em cinco fazendas diferentes. Os 12 casos de transmissão em humanos do vírus que sofreu mutação foram detectados no norte de Jutlândia, onde se concentra a maioria dos criadouros.



"Os casos ocorreram entre pessoas com entre 7 e 79 anos, oito delas relacionadas com a indústria agrícola de vison e quatro da comunidade local", informou a OMS.



A mutação de um vírus é normal, e uma mutação não significa que se comportará de forma diferente, afirmam cientistas. Além disso, determinar as consequências concretas de uma mutação é complexo.



Mas no caso dessa cepa, chamada de "Cluster 5", isso implica, segundo os primeiros estudos, uma menor eficiência dos anticorpos humanos, o que ameaça o desenvolvimento de uma vacina contra a covid-19.



"As observações iniciais sugerem que a apresentação clínica, a gravidade e a transmissão dos indivíduos infectados são semelhantes às de outros vírus circulantes do SARS-CoV-2", observou a OMS.



"No entanto, esta variante, denominada variante +cluster 5+, apresenta uma combinação de mutações ou alterações que não tinham sido observadas antes", acrescentou a agência especializada da ONU, destacando que "as implicações das alterações identificadas nesta variante ainda não são totalmente compreendidas".



Os resultados preliminares, observou a OMS, indicam que esta variante associada ao vison, identificada tanto nos visons quanto nos 12 casos humanos, apresenta "sensibilidade moderadamente reduzida a anticorpos neutralizantes".



Neste contexto, a OMS apelou à realização de novos estudos científicos e laboratoriais para verificar estes resultados e determinar quais as consequências para o desenvolvimento de tratamentos e vacinas.



"Embora se acredite que o vírus esteja ancestralmente ligado aos morcegos, a origem do vírus e o(s) hospedeiro(s) intermediário(s) do SARS-CoV-2 ainda não foram identificados", lembrou a OMS.



Uma missão internacional, composta por especialistas internacionais da OMS, da Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas e da Organização Mundial para a Saúde Animal, foi criada em colaboração com Pequim para determinar a origem do vírus.



Em 30 de outubro, esses especialistas se encontraram pela primeira vez com seus colegas chineses, mas virtualmente.



"Dada a escala e complexidade da pandemia de covid-19, precisamos de um conjunto completo de investigações científicas na China e em outros lugares para encontrar o (s) hospedeiro (s) intermediário (s) e as origens do vírus", disse essa semana à AFP uma porta-voz da OMS, Farah Dakhlallah.