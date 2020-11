Boletim covid-19, desta quarta-feira, dia 11, em Volta Redonda Divulgação

Por AFP

Publicado 14/11/2020 08:29

Mais de 1,3 milhão de óbitos pelo novo coronavírus foram oficialmente registrados no mundo - conforme balanço da AFP feito com base em fontes oficiais, neste sábado (14).



No total, pelo menos 1.303.783 mortes, de um total de 53.380.442 casos, foram declaradas.



Mais de um falecimento em cada cinco ocorre nos Estados Unidos, o país mais atingido no mundo, com 244.345 mortes e 10.739.614 casos.



Depois, vêm Brasil, com 164.737 mortes e 5.810.652 casos, Índia (129.188 óbitos, 8.773.479 casos), México (97.624, 997.393) e Reino Unido (51.304 mortes, 1.317.496 casos).



Nova York, a maior cidade dos Estados Unidos, prepara-se para fechar escolas diante do avanço do coronavírus



Na sexta-feira, o presidente Donald Trump se recusou a considerar um novo confinamento geral, apostando na distribuição de uma vacina em breve.



Muitos dos casos e mortes ocorreram na segunda onda da pandemia, que atualmente atinge os Estados Unidos e a Europa.

Neste contexto, o anúncio de segunda-feira feito pelos laboratórios Pfizer e BioNTech de testes promissores para uma vacina "90% eficaz" contra a covid-19 gerou esperança.