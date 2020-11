Arquivo AFP

Alemanha, Rússia e Itália registraram aumento no número de casos de coronavírus nesta sexta-feira. Em meio ao avanço da segundo onda, os países bateram um recorde. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a Rússia ocupa o quarto lugar na visão global, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, Índia e Brasil.

A Itália, que ocupa a quarta posição global no número de infectados, registrou 40.902 novos casos, o maior número diário desde o início da pandemia. De acordo com o boletim atualizado do Ministério da Saúde, o total de infectados subiu para 1.107.303. O país também registrou 550 mortes nesta sexta-feira e contabiliza um total de 44.139 vítimas da Covid-19. Em meio ao avanço do vírus, o ministro da Saúde, Roberto Speranza, estendeu o lockdown para mais duas regiões da Itália. Ainda na Europa, a Alemanha em comparação com a Itália teve um número menor, mas contabilizou 23.542 casos nas últimas 24 horas, segundo dados do Instituto Robert Koch.



A Rússia contabilizou 21.983 casos em um balanço de 24 horas, um novo recorde diário no país. Consequentemente o número de casos confirmados chegou a marca de 1.880.551 desde o início da pandemia. Contando o número diário, de acordo com dados oficiais, 411 pessoas morreram, aumentando o total de óbitos para 32.433.