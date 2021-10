O objetivo da caminhada foi sensibilizar a população nilopolitana sobre o autocuidado para a prevenção do câncer de mama - Divulgação / PMN

O objetivo da caminhada foi sensibilizar a população nilopolitana sobre o autocuidado para a prevenção do câncer de mamaDivulgação / PMN

Publicado 25/10/2021 22:36 | Atualizado 25/10/2021 22:37

Nilópolis - A tradicional caminhada do ‘Outubro Rosa – Mês de Prevenção e Combate ao Câncer de Mama’, realizada pela Casa da Mulher Nilópolis, aconteceu no último sábado (23/10). Dezenas de mulheres animadas caminharam da Avenida Mirandela, com destino ao Parque Natural do Gericinó. O objetivo da caminhada foi sensibilizar a população nilopolitana sobre o autocuidado para a prevenção do câncer de mama, destacando a importância do autoexame como principal ferramenta relacionada ao diagnóstico precoce.

Um aulão de zumba com os hits de 2021 e a apresentação da turma de carimbó animou ainda mais a mulherada. “A caminhada foi maravilhosa. Viemos animadas pela rua, cantando e dançando para chamar atenção daqueles que passavam pela rua. É a quinta vez que participo da caminhada”, contou Maria Senna, dançarina de carimbó.

A Casa da Mulher Nilopolitana estará realizando ações até o fim de Outubro.



26/10 – Palestra: “Como Prevenir Transtornos Mentais e Emocionais”, Palestrante: Psicóloga Christiane Penha e Estagiários do Cento Universitário Uniabeu;



27/10 – Palestra no Instituto Mahatma Ghandi: “Violência Doméstica: Causas e Consequências”, Palestrante: Equipe da Casa da Mulher.

Local: Rua Pedro Álvares Cabral, 209. 2º andar- Centro de Nilópolis- Instituto Mahatma Ghandi.



28/10 – Exposição de Artesanato das Artesãs da Casa da Mulher, no Shopping Nilópolis Square, das 10h às 17h;



Obs: Programação sujeita à alteração conforme a parceria com o PAISMCA/SEMUSA e Conselho da Mulher.



A Casa da Mulher, fica localizada na rua Antônio João Mendonça, 65, no centro. Mais informações no telefone: (21) 2691-6887.