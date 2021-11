Os estudantes que não renovarem as matrículas no período definido terão que fazer novas inscrições. As inscrições de pré-matrícula estarão abertas para creche (crianças a partir de seis meses completos até 31 de março de 2022), pré-escola, ensino fundamental e EJA no período de 23 de novembro a 10 de dezembro - Divulgação / PMN

Publicado 17/11/2021 08:27

Nilópolis - A Secretaria de Educação de Nilópolis divulgou, por intermédio da resolução Semed nº 8, de 3 de novembro, as datas para matrícula e novas inscrições de alunos nas unidades escolares de Educação Infantil – creche e pré-escola -, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Especial da rede municipal de ensino para o ano letivo de 2022.

Os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA deverão, obrigatoriamente, renovar suas matrículas, na unidade escolar onde estudam, entre os dias 5 e 19 de novembro deste ano para o próximo ano letivo. As inscrições e as matrículas para o próximo ano serão realizadas pela internet, no endereço eletrônico www.nilopolisdigital.com.br/matriculasonline , de acordo com o calendário informado.Os estudantes que não renovarem as matrículas no período definido terão que fazer novas inscrições. Por sua vez, as inscrições de pré-matrícula estarão abertas para creche (crianças a partir de seis meses completos até 31 de março de 2022), pré-escola, ensino fundamental e EJA no período de 23 de novembro a 10 de dezembro.No ato da inscrição, os interessados deverão fornecer as seguintes informações: nome completo do candidato; CPF do candidato, se possuir; nome dos pais ou responsáveis; data de nascimento; CPF do responsável legal; endereço eletrônico (obrigatório); telefone fixo ou móvel (obrigatório); rede escolar de origem ( se já estudou antes); seleção de até duas opções de unidades escolares que desejariam matricular o candidato, por ordem de preferência; e comprovante de residência no município do responsável legal.O responsável pelo aluno deverá indicar, no ato de inscrição, as escolas de mais fácil acesso para o futuro estudante. Entre os critérios analisados pela Secretaria de Educação estão também: a residência na cidade, irmãos na mesma unidade escolar e ser beneficiário do programa Bolsa Família.