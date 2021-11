O homem foi encaminhado pelos policiais civis da 57ª DO ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça - Divulgação / Polícia Civil

O homem foi encaminhado pelos policiais civis da 57ª DO ao sistema prisional, onde ficará à disposição da JustiçaDivulgação / Polícia Civil

Publicado 14/11/2021 10:02 | Atualizado 14/11/2021 10:05

Nilópolis - Um homem acusado de lesão corporal e violência doméstica, na forma da Lei Maria da Penha, foi preso, na noite da sexta-feira (12/11), por policiais civis da 57ª DP (Nilópolis). Contra ele foi cumprido um mandado de prisão.

Ele foi capturado no bairro Anchieta, Zona Norte do Rio de Janeiro, após informações do setor de Inteligência da delegacia. O homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.