Publicado 09/11/2021 22:26 | Atualizado 09/11/2021 22:34

Nilópolis – Um projeto esportivo gratuito de Nilópolis, o Life Star, que surgiu há pouco mais de um ano com a proposta de descobrir talentos no esporte e dar oportunidades para meninos e meninas da Baixada Fluminense, ganhou dois talentos de peso para o time de Jiu-jitsu: as talentosas irmãs Keke, de 18 anos, e Kellen Arraes, de 14.

Com mais de 200 medalhas conquistadas em campeonatos de Jiu-jitsu, elas colecionam vários títulos. Kellen tem medalhas no Pan Kids, na Califórnia, nos Estados Unidos, duas vezes no Sul-Americano, oito vezes no Estadual FJJ-RIO, quatro vezes na Copa América, além de seis cinturões. A atleta está invicta há dois anos.

Com Keke não é diferente. Duas vezes campeã no Pan Kids, na Califórnia, Estados Unidos, três vezes no Sul-Americano, oito vezes no Estadual FJJ-RIO e quatro vezes na Copa América. Keke integra a equipe de Dedé Pederneiras, um dos maiores e melhores treinadores de MMA do planeta. Os treinos acontecem no Upper Arena, no Flamengo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

As irmãs do município de Nilópolis assinaram contrato com o projeto, que já conta com várias equipes de futebol, nas categorias que vão do sub-11 ao sub-16, e treinam de segunda a sexta-feira, na Vila Olímpica de Nilópolis.



"Nosso objetivo é descobrir talentos e transformar vidas. Seguimos firme nessa missão de ajudar jovens, muitos moradores de periferia e com pouca oportunidade, de ter a possibilidade de realizar o sonho de ser um grande atleta", diz Jacob David, CEO da Life Star.



No projeto, tudo é gratuito. Treino, uniforme, preparo e todo suporte para os atletas poderem ter o preparo necessário para participar, de igual para igual, em grandes competições e também estarem preparados para avaliações e testes.

Para Keke, essa é a realização de mais um sonho. "Representa um sonho e um começo de grandes conquistas. Estou muito feliz e pronta para os desafios", comemora.



Sua irmã Kellen, faz coro. “Foi um sonho realizado”. Quero agradecer minha família e a Life star, por acreditar e confiar em mim. Sinto-me honrada por ter esse grande privilégio. Ainda virão muitos títulos para conquistarmos e comemorarmos juntos. Obrigada, Jacob David”, conclui.