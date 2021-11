O curso tem como objetivo capacitar e habilitar os agentes de trânsito e de segurança pública a utilizarem equipamentos de menor potencial ofensivo nas vias públicas, com spark e spray incapacitante - Divulgação / PMN

Nilópolis - Os agentes de trânsito e segurança pública de Nilópolis estão se capacitando em sua área de atuação. A semana começou com o início do curso de capacitação "Impo Nível 1 – instrumento de menor potencial ofensivo" para 35 agentes, na Primeira Igreja do Nazareno. O programa é promovido pelas secretarias municipais de Transportes e Segurança Pública, e tem 12 horas de duração.



“O atendimento ao munícipe vai melhorar, pois o agente consegue desempenhar melhor sua função de proteger, além de dar entendimento da não utilização da arma letal”, explicou o coordenador do Núcleo de Educação para o Trânsito, Nilton Marques.