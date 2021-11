Alex Matarazzo antes do tratamento capilar - Divulgação

Publicado 08/11/2021 11:30 | Atualizado 08/11/2021 11:37

Nilópolis - De acordo com dados divulgado pela SBC (Sociedade Brasileira do Cabelo), em média 42 milhões de brasileiros são reféns da calvície. Dentro da mesma pesquisa, um número que chamou a atenção foi a quantidade de jovens, entre 20 e 25 anos que também sofrem com a queda capilar e, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), o problema atinge metade dos homens com até 50 anos.

O tratamento pode incluir remédios, mas por causarem efeitos colaterais, o transplante capilar é o método mais indicado para a recuperação dos fios. Alex Matarazzo, nascido e criado em Nilópolis, na Baixada Fluminense, é CEO da Matarazzo Transplante Capilar, que começou em uma sala em Nilópolis e hoje está na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro e com filial em Salvador (BA), utiliza uma técnica, que é uma das mais procuradas para a reversão da calvície: o Transplante Capilar FUE (Follicular Unit Extraction).

O ator Mussunzinho, que fez o tratamento, com Alex Matarazzo Divulgação Alex enfrentou o problema ainda bem jovem. Foi a partir de uma necessidade pessoal que nasceu a clínica que já atendeu a uma infinidade de pessoas e muitos famosos, como o ator e cantor Mussunzinho (filho do ator e comediante Mussum), os cantores gospel Davi Sacer, William Nascimento e Jairo Bonfim, o cantor MC Smith, o comentarista esportivo da TNT, Vitor Sérgio Rodrigues (VSR), entre outras personalidades.

“Com menos de 30 anos, eu já estava completamente calvo na parte da frente da cabeça. E isso me trazia muito incômodo. Procurei vários tratamentos até que me apresentaram o transplante capilar. Deu tão certo que as pessoas começaram a me perguntar o que tinha feito. Me interessei pelo assunto e criei a Matarazzo Transplante Capilar,” explica.



Primeiro o cirurgião faz a extração das unidades foliculares, separando-as de maneira individual. A técnica exige mais prática do cirurgião, isso reforça ainda mais as habilidades do especialista e a importância de escolher o profissional certo pois todos os folículos precisam ser transplantados de forma intacta, o que garante o crescimento total dos fios transplantados.



Alex Matarazzo com o tratamento capilar em sua clínica Divulgação Outra coisa que vale destacar é que o cirurgião terá todo o cuidado na hora de posicionar os fios, pensando no formato do cabelo do paciente e em suas dimensões. Com essa avaliação, os resultados são muito naturais e positivos.

“Outra vantagem da técnica de Transplante Capilar FUE é a cicatrização rápida da área doadora. O paciente precisa de anestesia local mas é liberado no mesmo dia e a cicatrização total leva em média 10 dias”, diz.

A equipe é totalmente formada por profissionais da área de saúde e as cirurgias são feitas do começo ao fim por médico especialista, com equipamentos de última geração importados dos Estados Unidos e Turquia garantindo a naturalidade que não se vê em outras técnicas de transplante capilar.



“O mais importante é poder ajudar as pessoas a recuperar a autoestima. Os pacientes se tornam nossos amigos e sempre voltam para fazer uma visita, além de indicar outros que enfrentam o mesmo problema. Poder contribuir para que essas pessoas ganhem um novo capítulo na história, com mais confiança e felicidade, não tem preço”, conclui.

CALVÍCIE

O termo conhecido também por alopecia androgenética gera desconforto e afeta a autoestima de muitos homens. Segundo especialistas, apesar da genética influenciar o desenvolvimento da queda, nem sempre ela é um fator determinante. Questões emocionais, como estresse e traumas, podem agravar o quadro.

Por ser estimulada pelo hormônio masculino testosterona, a alopecia androgenética é mais comum nos homens. Nas mulheres, o problema costuma aparecer durante a gravidez ou no período pós-parto. Para entender o ponto de partida da queda, o ideal é buscar ajuda médica.